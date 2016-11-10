Куба готовится к военному вторжению США

Информационное агентство Reuter сообщает, что власти Кубы сегодня днем заявили о начале общегосударственных военных учений «в связи с возможным военным вторжением». Военное командование сообщает, что учения были запланированы заранее, однако начались одни сразу после оглашения результатов выборов в США – об этом replyua.net.
Власти Кубы сообщили, что в ходе учений будут проведена передислокация войск, также артиллерийская стрельба. Учения продлятся до 20 ноября. Куба до сих пор никак официально не отреагировала на итог президентских выборов в США. Американские СМИ пишут, что такого рода военные учения на Кубе стали традиционными с 1980 года – страна проводила их каждый раз, когда ее отношения с США резко ухудшались.
«Наша цель состоит в том, чтобы повысить обороноспособность нашей страны и боеспособность наших войск, подготовить людей к противостоянию различным действиям противника», - заявил представитель кубинского военного командования в интервью для газеты «Granma» правящей Коммунистической партии. Как сообщалось ранее, Трамп в своих предвыборных речах неоднократно обещал отменить все шаги, предпринятые его предшественником по возобновлению отношений с Кубой.
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