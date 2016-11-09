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Загородний объяснил, почему украинцам не стоит бояться избрания Трампа

Загородний объяснил, почему украинцам не стоит бояться избрания Трампа
Тарас Загородний на своей странице в Facebook пишет, что украинцам не стоит паниковать из-за победы Трампа. В подтверждение своей позиции он приводит несколько причин – об этом передает replyua.net.

Загородний сообщает: «СССР в свое время также сильно хотел смены президента Соединенных Штатов Америки, Картер наложил на СССР такие ограничения в связи с войной в Афганистане, что «в Политбюро пищали». Он отмечает: «При этом Картера также в СССР все считали слабаком, как Путин – Обаму». Он подчеркивает, что Трамп еще не разобрался в том, что действительно происходит в Кремле – «он просто не понял еще, что Путин – невменяемый, и ни о чем договариваться и не хочет, и не может». Загородний пишет: «Как говорил бывший посол США в Украине Хербст «реакция Трапма может быть очень резкой, если тот почувствует, что ему бросают личный вызов». То есть самолеты он просто сбивать будет, а не смотреть, как они летают над эсминцами».

Блогер сообщает, что Республиканская партия - это политическая сила реального сектора экономики, то есть – это нефть и газ. «Эти составляющие экономики США обеспечат дальнейший свободный полет рубля и полное отсутствие у нее иностранной валюты». Загородний пишет, что многовекторные ограничения США в отношении России в декабре, скорее всего, будут продолжены, потому что при власти все еще будет Обама, а полномочия Трампа начнутся только через два месяца.
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