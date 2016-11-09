Обама сделал официальное заявление в связи с результатами выборов

Replyua.net сообщает, что в своем официальном выступлении в связи с результатами выборов в Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил, что он хочет, чтобы американцы и дальше шли вперед, и добавил, что он город за Хиллари Клинтон.
Обама заявил, что он «гордиться Клинтон, которая сделала много в своей жизни, и будет далее продолжать свое дело в США и всем мире». Обама подчеркнул, что проигрыш Клинтон нельзя называть поражением всей команды, и что для Соединенных Штатов не важно, кто при власти – демократы или республиканцы, «если все делают то, что в интересах американского народа и страны».
Президент США добавил, что «американцы должны гордиться своей работой и все, кто голосовал на этих выборах за Клинтон, не должны падать духом». «Всем надо быть сильнее и продолжать дальше выполнять свою работу – это наша миссия, и не важно, кто победил. Мы должны пройти свой путь достойно и показать прогресс», - сообщал Обама. Также действующий президент США подчеркнул, что для его страны очень важен постоянное развитие и соблюдение демократических ценностей.
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