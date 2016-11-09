Пономарь объяснил, почему проиграла Клинтон

Олег Пономарь на своей странице в Facebook ответил на вопросы читателей о том, что стало причиной проигрыша Хиллари Клинтон на выборах президента Соединенных Штатов Америки, а также о том, чем он грозит для Украины – об этом сообщает replyua.net.
Пономарь пишет, главный просчет Клинтон в том, что она решила, будто штаты, в которых всегда побеждали демократы – у нее в кармане, сосредоточив почти все свое внимание на «неопределившихся» штатах. В качестве еще одной причины политический обозреватель назвал то, что за кандидата от Демократической партии США в этот раз проголосовали меньше латиноамериканцев и афроамериканцев. Также Пономарь подчеркивает, что в США давно сложилась традиция – не выбирать больше двух сроков подряд президента-представителя одной и той же партии.
Политический обозреватель сообщает, что с приходом к власти Трампа эра дешевой нефти и газа в США продолжится. «Украине не стоит волноваться в отношении политики Трампа, пока существует «Акт поддержки стабильности и демократии в Украине», утвержденный Палатой, хотя и не утвержденный Сенатом. Если Сенат его одобрит, что Трампу останется только подписать его», - пишет Пономарь.
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