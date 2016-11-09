Як насправді Трамп ставиться до України

Новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, відверто кажучи, не сильно схвильований російської агресією проти України. Як повідомляє replyua.net, такий висновок можна зробити після ряду відповідей республіканця на питання журналістів: йому абсолютно все одно, чий Крим, чи йде війна в Україні, і хто до неї причетний.
Минулого року приблизно з такий же настроєм він прокоментував наміри України вступити до НАТО. «Особисто мене це питання взагалі не хвилює. Буде добре, якщо Україна вступить в НАТО, так само буде добре, якщо вона туди не вступить» , - заявляв Дональд Трамп. Пізніше він заявляв, що у тому випадку, якщо його оберуть президентом США, він залагодить стосунки з Російською Федерацією і особисто з Путіним.
Також Трамп неодноразово заявляв, що проблема України – це не справа Сполучених Штатів; на його думку, війна в Україні має хвилювати Європу, зокрема – Францію та Німеччину, «а США до цього ніякого діла не має». «Україна хвилює нас, напевно, найменше серед інших членів НАТО. Але не зважаючи на це, ми продовжуємо все це нести на собі. Вони нічого не роблять. Чому саме Німеччина відповідає за Україну перед НАТО? Чому цим займаються не інші країни? Навіщо нам ризикувати і продовжувати провокувати світову війну», - казав республіканець навесні поточного року.
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