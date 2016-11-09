В США начались массовые беспорядки из-за победы Трампа

В калифорнийском городе Окленд, где с большим перевесом одержала победу Хиллари Клинтон, начались массовые беспорядки, передает replyua.net со ссылкой на американские источники.
Сторонники демократки начали устраивать поджоги в разных районах города. Свидетели беспорядков пишут на своих страницах в соцсетях, что люди, недовольные результатами выборов, скандируют «Это не наш президент!», «Чьи это улицы? Это наши улицы!». Работы у полицейских из Окленда теперь прибавится и после выборов – отдохнуть копам не придется. В эти минуты полицейские пытаются утихомирить противников Трампа. Чуть позже беспорядки также начались и в других городах Соединенных Штатов – сторонники Демократической партии устраивают пикеты и акции протеста в Нью-Йорке, Портленде и Лос-Анджелесе.
Несмотря на то, что руководство штаба Хиллари Клинтон попросило сторонников демократки расходиться по домам, люди продолжают находиться на улицах почти сутки. Сейчас во многих городах США утро, и люди «дежурят» на улицах со вчерашнего вечера. В эти минуты к протестующим присоединились студенты Калифорнийского университета, а также жители Сиэтла.
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