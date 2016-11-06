Дружина Трампа «підсунула йому свиню» у передвиборних перегонах

Американська преса оприлюднила нові компрометуючі відомості про кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа, - про це повідомляє replyua.net, послуговуючись матеріалами видання «Радіо Свобода».
Так, журналісти довідались, що дружина Трампа Меланія порушила американське міграційне законодавство. Перебуваючи в Сполучених Штатах у 1996 році на підставі гостьової візи, жінка отримала виплату у розмірі двадцяти тисяч доларів за роботу моделі від одного із агентств (нагадаємо, що особи, які в’їжджають до США на основі гостьової візи, не мають право працевлаштовуватись, у тому числі – за цивільно-правовими договорами – ред.).
Третя дружина Трампа Меланія є уродженкою Словенії і свого часу отримала світове визнання як модель. Вона отримала право постійного проживання у Сполучених Штатах лише у 2001 році, а громадянство - у 2006 році. Меланія та Дональд Трампи побралися у 2005 році. Американські політологи наголошують, що навряд чи ці відомості якось вплинуть на наявність у пані Трамп громадянства, але можуть зашкодити кампанії її чоловіка, який неодноразово у своїх промовах перед виборцями закликав до ужорсточення міграційного законодавства.
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