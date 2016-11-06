Оприлюднено висновки другої перевірки ФБР щодо Клінтон

Очільник Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки Джеймс Комі повідомив сьогодні, шостого листопада 2016 року, про результати другої перевірки, проведеної його відомством щодо кандидата в президенти від демократів Гіларі Клінтон, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».
Так, за словами чиновника, висновки Федерального бюро, зроблені аналітиками під час першої перевірки, залишаються в силі. Нагадаємо, у липні ФБР проводило першу перевірку Клінтон у зв’язку з оприлюдненням її електронного листування. Тоді було встановлено, що, перебуваючи на посаді Державного секретаря Сполучених Штатів, Клінтон користувалась особистою поштовою скринькою для ділового листування, у тому числі пересилала з неї матеріали, які стосуються національної безпеки США. Відтак, її поведінку було визнано «надзвичайно необережною». Тим не менш, ФБР не виявило достатніх підстав для порушення кримінального провадження щодо Клінтон.
Про другу перевірку було оголошено кілька днів тому. ФБР наголошували, що вони отримали нові дані по справі, проте не прокоментували про які саме матеріали йдеться. Деякі оглядачі вважають це цілеспрямованою кампанією щодо дискредитації Клінтон напередодні голосування, яке відбудеться восьмого листопада цього року.
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