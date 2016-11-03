Обама раскритиковал ФБР за "инсинуации" в отношении Хиллари Клинтон

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама сегодня косвенно раскритиковал директора ФБР Джеймс Комей в связи с проведением бюро нового расследования об использовании электронной почты Хиллари Клинтон во время пребывания ее на должности Госсекретаря США.
Он сказал, что американские расследования, особенно уголовные, не должны строиться на основе «инсинуации» или «неполной информации». Как известно, в прошлую среду Джеймс Комей заявил, что ФБР возобновило расследование против Клинтон. В связи с этим он столкнулся со шквалом критики в свой адрес от многих известных представителей Демократической партии США
Клинтон также раскритиковала действия бюро и потребовала от него объяснений. Она заявила: «ФБР должно «раскрыть карты» и открыто заявить, что у них есть против меня. Мои избиратели имеют право знать всю правду, когда до выборов осталось менее 10 дней». Глава ее штаба заявил, что действия Комей могут противоречь законодательству США, запрещающему государственным чиновникам вмешиваться и избирательный процесс.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter