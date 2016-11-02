Астролог предсказал итоги выборов в США

Известный астролог Влад Росс в эфире Обозревателя рассказал, как закончатся выборы в Соединенных Штатах, информирует replyua.net. По словам Росса, на выборах победит Хиллари Клинтон, однако после этого скандалы в США на закончатся. «С точки зрения астрологии, 8 ноября будет очень необычным днем.
Дело в том, что Луна окажется в знаке Рыб в соединении с Нептуном. И Нептун, и Рыбы дают некие гарантии того, что этот день не обойдется без скандалов и фальсификаций. Однако в итоге звезды удачно выстроятся именно для женщины, а не для мужчины», отметил астролог. По мнению Росса, Трамп не сможет спокойно отнестись к своему поражению и выскажет недоверие к итогам президентских выборов, и впервые в истории США может произойти такая ситуация, что проигравший кандидат не только не поздравит победителя, но и будет оспаривать итоги выборов.
«Что касается Клинтон, то у нее очень положительный гороскоп. В ближайший год она добьется больших успехов», считает Росс. Напомним, что выборы в США пройдут уже через пять дней, и сейчас рейтинг обоих кандидатов практически сравнялся.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter