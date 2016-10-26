Барак Обама выбрал для себя новую профессию

20 января срок президентства Барака Обамы завершится, однако глава американского государства не намерен идти на пенсию. Как информирует replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс, Обама собирается работать в сфере высоких технологий.
Источник утверждает, что в окружении Обамы сообщили о том, что президент планирует свое будущее заранее, и на протяжении текущего года представители Обамы совершили несколько поездок в центры развития высоких технологий, расположенные в штате Калифорния. В издании отметили, что Обаме осталось работать в должности президента меньше трех месяцев, и он уже готовится к новой работе, и, скорее всего, президент свяжет свою карьеру с Силиконовой долиной.
Сам президент очень часто посещает различные семинары, выставки и центры высоких технологий. Кроме того, он занимается изучением новых компьютерных программ, и недавно Обама освоил программу, связанную со стыковкой корабля к МКС. Впрочем, журналисты также написали и о том, что представители президента пока наотрез отказываются обсуждать будущее Обамы.
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