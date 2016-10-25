Манн: от исхода выборов в США зависит судьба всего мира

Соломон Манн на своей странице в facebook пишет о том, что единственная страна в мире, чьи выборы не являются ее внутренним вопросом – это США. От их исхода зависит судьба не только Соединенных Штатов Америки, но и всего мира – об этом передает replyua.net.
По мнению Манна, если президентом станет Хилари Клинтон, особых сюрпризов ожидать не приходится. Он сообщает: «Будет продолжена политика Барака Обамы: больше социализма, выше налоги, предприятия крупного бизнеса будут успешно сбегать из США в другие страны, где правительства осознают важность создания капиталом рабочих мест». В связи с этим журналист приглашает все американские предприятия Хай-Тек в промышленные парки Израиля. Он добавляет: «Налог 4.5% с доходов при создании более 500 рабочих мест в течение 10 лет. Высочайший уровень персонала, зарплаты на половину а порой и на 2/3 ниже американских, расходы на инфраструктуру и того меньше. Добро пожаловать Силиконовая Долина США в Силиконовую Долину Израиля - Хай-Тек парки Негева вас ждут с распростертыми объятиями. Думаю, то же самое предложит Китай и Малайзия, но уверен: Израиль предложит лучшие условия».
Блогер пишет: «Два срока Обамы увеличили почти вдвое национальный долг США: теперь он превысил 20 триллионов долларов. Пока доллар все еще международная резервная валюта, но решениями центробанков многих стран, корзина валют уже сильнее разбавляется другими валютами, особенно подешевевшим фунтом стерлингов и швейцарским франком. План Хилари Клинтон улучшить «Обамакеа», по мнению аналитиков, обойдется в 80 млрд. долларов в год по самым скромным подсчетам». Он продолжает: «Программы социалки: ясли, женские отпуска, различные программы для детей, прием беженцев, специальные программы для афроамериканцев и адаптации незаконных мигрантов - это еще около 50-60 млрд. в год. Аналитики уже называют расходы от предполагаемой «солнечной программы», с помощью которой Клинтон собирается создавать рабочие места и бороться с безработицей - это 2 трл. долларов за ее первую каденцию. Иными словами: 7-7.5 трл. долларов будет только потрачено за первую каденцию Хилари сверх всех уже существующих трат и проблем, а поступления от увеличения налогов в условиях бегства крупного капитала, скорее всего, не вырастут или вырастут незначительно. Однако есть и положительные черты: бирже скорее всего понравится стабильность и отсутствие экономических революций, ведь на нее не влияет бегство капитала из США». По мнению Манна, в политическом плане США будут проводить все ту же политику, отталкивающую от них друзей и наживающую врагов. Он сообщает: «Хилари будет делать то же, что она делала как Госсекретарь - топтать имидж США в мире. Так что в принципе все предсказуемо с одним лишь положительным моментом: все будет стабильно и векторы не изменятся».
Манн подчеркивает, что от Дональда Трампа, являющегося бизнесменом, стоит ожидать совсем другого. Он отмечает: «Прежде всего, бизнесмен, сев в кресло Президента сразу поймет, что 3/4 им сказанного на предвыборных интервью не может быть воплощено в реальность, по крайней мере, быстро». Блогер отмечает, что Трамп, слабо разбираясь в политике, оставит политические вопросы профессионалам - так поступают все бизнесмены, а сам займется вплотную экономикой, что не сулит ничего хорошего для Израиля. Журналист сообщает: «Конечно, Трамп прежде всего начнет готовить снижение налогов. Такое уже было в Израиле - после чего в Израиль ринулись бежавшие ранее от высоких налогов бизнесы и иностранные инвесторы. США - очень привлекательная страна. Низкие налоги дадут возможность богатым вкладывать в производство, а инвестиции всегда дают много рабочих мест. Это приведет к дефициту квалифицированных рабочих мест и росту зарплаты и это опасно для Израиля».
Блогер отмечает, что экономические изменения потребуют концентрации усилий на китайском направлении. США уменьшат внимание к Европе, НАТО, ООН, Африке и попытаются помириться с Россией. По его мнению, это очевидно, поскольку задевать экономику Китая без поддержки России чревато проблемами в политическом и военном плане. Манн сообщает: «Бизнесмен будет искать мирное решение вопроса и безусловно он его найдет. Россия поставит условия, и половина этих условий будет принята. ИГИЛ будет побежден буквально в течение года, также, скорее всего, российско-американское присутствие вернется в Афганистан. Иран снова окажется под угрозой, что выгодно как США, так и России и невыгодно ЕС». По мнению блогера, негативными сторонами правления Трампа будут уменьшения свобод меньшинств, урезание выплат МФО и политическим международным организациям, фактическая смерть НАТО; в мире будет меньше войн и меньше крови, но больше давления и политического принуждения, поскольку тандем США-Россия будет очень неприятен и опасен для малых стран, проводящих независимую политику.
Манн резюмирует, что в результате правления Трампа доллар укрепится как резервная валюта, евро и юань - наоборот ослабеют; госдолг США не уменьшится в первый срок Трампа, но и не увеличится; средний класс почувствует ослабление налогового бремени и повышение зарплат. Журналист подчеркивает, что вся политика Трампа вызовет сильное недовольство во всем мире.
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