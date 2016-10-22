Трамп рассказал, что сделает в первые 100 дней своего президентства

Информационное агентство ВВС сообщает, что сегодня, за 17 дней до выборов, Трамп в своей речи в Геттисберге решил сосредоточиться не на спорах, связанных с его предвыборной кампанией, а рассказать о том, что он намерен сделать в первые 100 дней пребывания на посту президента США, если выиграет выборы - об этом передает replyua.net.
Трамп пообещал, что проведет несколько реформ. Он заявил, что в первую очередь ограничит лоббизм и пересмотрит условия сделок о торговле и изменении климата, в том числе – Парижского соглашения. Трамп объяснил, что множество чиновников после увольнения из службы в Белом Доме становятся лоббистами, однако он обещает пресечь эту практику. Также республиканец обещал ввести новые ограничения сроков для членов Конгресса. В отношении обязательств США в экономической сфере, Трамп заявил, что он намерен прекратить все выплаты ООН по договорам об изменении климата и перенаправить эти средства в развитие инфраструктуры США. Трамп добавил, что он намерен депортировать из страны более двух миллионов нелегалов, в том числе тех, которым их страны отказали в возвращении на родину.
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