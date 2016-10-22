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В штаб Клинтон подбросили конверт с белым веществом

В штаб Клинтон подбросили конверт с белым веществом
Несколько минут назад всех сотрудников избирательного штаба Хиллари Клинтон срочно эвакуировали из здания в Нью-Йорке, где находится один из штабов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Пост, сообщение в правоохранительные органы поступило от сотрудников штаба, которые обнаружили подозрительный конверт.

Стало известно, что в конверте находилось странное вещество белого цвета, и, как минимум, четыре человека с ним контактировали. Пока в полиции Нью-Йорка отказываются от комментариев, а также не говорят о том, несет ли в себе опасность белое вещество, найденное в здании, где располагается штаб Демократической партии. Напомним, что 19 октября состоялся последний тур теледебатов Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

Демократка третий раз подряд одержала победу на дебатах. За нее отдали свои голоса 52 процента телезрителей, за Дональда Трампа – только 39 процентов телезрителей. Больше «очных» ставок между Клинтон и Трампом не будет, и выборы в США пройдут совсем скоро – 8 ноября.

Горячая тема: Блогер дал достойный ответ брату Михалкова, российскому режиссеру Андрею Кончаловскому
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