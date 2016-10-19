Политолог: поставки летального оружия Украине при Обаме невозможны

Когда Обама покинет пост президента США, в стране могут принять закон, касающийся поддержки Украины, в котором также есть и пункт о предоставлении летального оружия.
Как передает replyua.net, об этом рассказал американский политолог Александр Мотыль в интервью Сегодня. Профессор политологии подчеркнул, что главным препятствием в поставках оружия Украине является Барак Обама и нынешняя администрация Белого дома, которые уже давно заявили о своей позиции и менять ее не собираются. Однако Мотыль отметил, что этому также всегда препятствовала и Сьюзан Райс, советник Обамы по национальной безопасности. «Как только эти люди покинут Белый дом, а это произойдет уже скоро, никаких препятствий не останется. Что касается следующего президента США, то в случае с Хиллари Клинтон все понятно – она даст «зеленый свет», однако, если в кресло президента усядется Трамп, Украина не получит летальное оружие», считает политолог.
По его мнению, Клинтон более надежна в этом плане, и она должна принять закон, а, если Путин продолжит вести агрессивную политику, шансы значительно повысятся.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter