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Путин и Трамп проведут переговоры до «инаугурации»

Путин и Трамп проведут переговоры до «инаугурации»
Дональд Трамп считает, что российский президент не проявляет уважения к действующему главе Соединенных Штатов, и в случае победы на выборах, миллиардер организует встречу с Путиным еще до своей инаугурации.

Как информирует replyua.net со ссылкой на The Washington Post, такое заявление прозвучало от республиканца во время интервью. По словам кандидата от Республиканской партии, до момента своего вхождения в Белый дом он может себе представить какие-то встречи с Владимиром Путиным, а также с другими представителями руководства РФ. «Проблема заключается в том, что президент РФ не уважает Обаму, а тот, в свою очередь, очень не любит Путина, и между этими людьми очень большая неприязнь», подчеркнул Дональд Трамп.

Впрочем, далее в интервью миллиардер начал обвинять действующего президента США, а также свою оппонентку на выборах Хиллари Клинтон в том, что эти политики заморозили отношения с Россией, и сейчас «эти отношения переживают худшие времена со времен холодной войны». «Путин не может стоять рядом с Клинтон и Обамой, поскольку эти люди постоянно его оскорбляют», отметил кандидат от республиканцев.

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