Байден розповів Трампу як варто поводитись з жінками

Віце-президент Сполучених штатів Америки Джозеф Байден дав свої коментарі щодо скандального відео, на якому кандидат на пост президента від республіканців Дональд Трамп розповідає про свої інтимні пригоди, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.
Так, в інтерв’ю, яке Байден дав сьогодні, шістнадцятого жовтня 2016 року, він наголосив, що те, що було озвучено одіозним мільярдером, повністю співпадає з визначенням сексуальних домагань. За словами віце-президента, більшість чоловіків не ведуть такого роду розмови. На його думку, посилання Трампа на те, що це були «звичайні чоловічі вихваляння в роздягальні» не має під собою підстав, бо, наприклад, сам Байден зі свого боку за всі роки життя жодної такої розмови згадати не може.
Ще більше обурення віце-президента викликала сама концепція, озвучена Трампом: мені жінки дозволяють все, бо я зірка. Байден наголосив, що жоден чоловік не має права чіпати жінку, піднімати на неї руку чи змушувати до чогось, чого вона не хоче. Нагадаємо, кількома днями раніше американська преса опублікувала відеозапис десятирічної давності, на якому Трамп вихваляється своїми успіхами у «слабкої статі». Це відео викликало хвилю обурення в американців і потягло за собою звинувачення Трампа в сексизмі.
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