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Трамп: перед дебатами Клинтон должна пройти тест на допинг

Трамп: перед дебатами Клинтон должна пройти тест на допинг
Дональду Трампу кажется, что с Хиллари Клинтон что-то происходило странное во время последних теледебатов, и кандидату от Демократической партии нужно сдать допинг на наркотики перед последним туром дебатов.

Как информирует replyua.net со ссылкой на The Hill, такое заявление от республиканца прозвучало во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гемпшир. Трамп отметил, что Хиллари Клинтон должна пройти тест на допинг, и он «к ней присоединится, чтобы все было честно». Трамп сравнил кандидатов в президенты со спортсменами и утверждает, что атлеты всегда проходят допинг-тесты перед соревнованиями, и кандидаты в президенты должны делать то же самое перед дебатами.

«Не понимаю, что творилось с Клинтон на последних дебатах. В начале она рвалась в бой, однако к концу дебатов сдулась, и ее поведение говорило о том, что ей хотелось, чтобы кто-нибудь забрал ее из студии», отметил миллиардер. Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил о том, что 69-летняя Хиллари Клинтон не может управлять страной по состоянию здоровья, и «она слишком слаба физически для такой должности».

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