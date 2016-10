Трамп стверджує, що нікого не домагався

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Претендент на посаду президента Сполучених штатів Америки від республіканців Дональд Трамп рішуче заперечив заяви кількох жінок про сексуальні домагання до них, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання «Радіо Свобода».Так, сьогодні, тринадцятого жовтня 2016 року, на передвиборному мітингу у Флориді Трамп категорично заявив, що попередні повідомлення в пресі про сексуальні домагання з його боку є наклепницькими. За словами політика, «претензії є смішними, безглуздими та кидають виклик здоровому глузду, істині та логіці». Трапм наголосив, що стаття носить замовний характер, а він має вагомі докази своєї невинуватості і найближчим часом надасть їх широкій публіці.Нагадаємо, кількома днями раніше видання The New York Times оприлюднило заяви двох жінок, які стверджують, що Дональд Трамп здійснював щодо них інтимні домагання. Коментуючи заперечення одіозного кандидата, юрист видання наголосила, що чекає на оприлюднення Трампом доказів його невинуватості, а з приводу того, чи є стаття наклепницькою, остаточне рішення винесе суд. Відтак редактор The New York Times заявила, що найбільш компрометуючою інформацією щодо Трампа є його власні поведінка та висловлювання.