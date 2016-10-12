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Эколог: избрание Трампа президентом США приведет к климатической катастрофе

Эколог: избрание Трампа президентом США приведет к климатической катастрофе
Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, активист-эколог и политик Эл Гор заявил сегодня, что избрание президентом США представителя Республиканской партии Дональда Трампа «приведет США к климатической катастрофе».

По его словам, единственный кандидат, который будет заниматься вопросами изменения климата в США, является Хиллари Клинтон, поскольку она изначально сделала их ключевыми в своей предвыборной программе. «Проблема выбора на этих президентских выборах уже решена – только Хиллари сделает проблему изменения климата ключевой точкой приложения усилий правительства США. Ее противник, Дональд Трамп, чья программа основывается на известных идеях, приведет нашу страну к климатической катастрофе», - заявил Гор.

Напоминаем, что Клинтон ранее обещала в случает прихода к власти начать несколько проектов по выработке экологически чистой энергии, сократить производство топлива на основе нефти и газа, также построить более стойкую к атмосферным воздействиям инфраструктуру. Также она неоднократно критиковала Трампа за его высказывая в духе «глобальные изменения климата – это мистификация», а также обещание пересмотреть положения Парижского соглашения об изменении климата.

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
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