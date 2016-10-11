Манн: жаль Америку… они оба отвратительны

На своей странице в Фейсбуке Соломон Манн пишет о том, что посмотрел второй тур дебатов Клинтон и Трампа, и на этот раз все выглядело агрессивнее, грязнее и грубее, и это понятно – приближается развязка. По информации replyua.net, израильский эксперт отметил, что на этот раз кандидаты даже на пожали друг другу руки, выглядели потрепанными и уставшими – сказывается преклонный возраст.
Манн отмечает, что на лице Клинтон скользила злоба, которую она прикрывала фальшивой улыбкой, и сначала демократка даже накинулась на Трампа, но он не растерялся пригрозил посадить ее в тюрьму и припомнил уголовную историю с перепиской. По словам эксперта, базарная потасовка вызывает только самые отвратительные чувства, но на этот раз Трамп выглядел увереннее, закончил дебаты очень активно. А Клинтон все время переживала, что случится с Алеппо, в то время, как Трампа больше беспокоила борьба с ИГИЛ.
Завершались дебаты в более миролюбивой обстановке, и кандидаты даже поговорили о детях и семьях, а перед уходом пожали руки. Однако, считает Манн, между ними была ничья, но они оба, и Клинтон, и Трамп, отвратительны. Можно только пожалеть Америку.
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