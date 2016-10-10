Новая победа Хиллари Клинтон над Трампом

Несколько часов назад в США завершился второй тур теледебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трамп, и кандидат от Демократической партии одержала вторую по счету победу согласно результатам онлайн-голосования. Как сообщает replyua.net, онлайн-опрос проводил канал CCN сразу после завершения дебатов.
В итоге за демократку проголосовали 57 процентов зрителей, а за республиканца всего 34 процента. Впрочем, в избирательном штабе Трампа отказываются признавать поражение и даже поздравляют миллиардера с «блестящей победой». В первом туре теледебатов победа также осталась за Хиллари Клинтон. Тогда, согласно результатам опроса, она обогнала своего конкурента на целых 38 процентов. Тогда за нее проголосовали 62 процента американцев, а за Трампа только 27 процентов.
Впрочем, эксперты уже отметили, что показатели Клинтон становятся опасными – она уже не может удерживать большое превосходство над своим оппонентом, в то время, как Трамп, напротив, стал более уверенным на вторых дебатах, не боится выступить с критикой и хорошо отвечает на самые каверзные вопросы. Напомним, что последний тур дебатов пройдет 19 октября.
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