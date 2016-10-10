Трампа поздравили с мнимой победой на дебатах

В США уже официально заявили о том, что победа во втором туре теледебатов осталась за Хиллари Клинтон, однако у представителей избирательного штаба Дональда Трампа совсем другое мнение, и они о нем обязательно расскажут.
Как передает replyua.net, Майкл Пенс, кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии, несколько часов назад написал на своей странице в Твиттере о том, что на вторых дебатах победу одержал Дональд Трамп. По словам Пенса, он поздравляет своего напарника с блестящей победой на теледебатах. «Я горжусь тем, что стою рядом с тобой в тот момент, когда мы снова делаем Соединенные Штаты великой державой», написал политик в своем Твиттере.
Нужно отметить и то, что на аккаунте сторонников миллиардера также появилось сообщение о том, что Трамп одержал «блестящую» победу на теледебатах, и сторонники республиканца призывают жителей США прийти на выборы и проголосовать за миллиардера. Интересно и то, что в США прошло онлайн-голосование, и зрители назвали Хиллари Клинтон победительницей дебатов. Третий тур теледебатов состоится 19 октября.
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