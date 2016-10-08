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Новий гучний скандал навколо Трампа

Новий гучний скандал навколо Трампа
Новий гучний скандал розгорівся навколо відеозаписів десятирічної давнини, що зображують кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, видання Washington Post днями опублікувало відеозапис, на якому Трамп спілкується з американським телевізійним ведучим Біллі Бушем в перерві між зйомками серіалу. Не знімаючи мікрофону, республіканський кандидат ділиться подробицями того, як він намагався звабити заміжню жінку. Вся розмова супроводжується ненормативною лексикою. Трамп вже встиг відреагувати на публікацію відео. За його словами, така розмова дійсно відбувалась близько десяти років тому, проте носила жартівливий характер. Мільярдер також вибачився перед всіма, кого міг образити цими словами. Тим не менш, кандидат від республіканців не пропустив нагоди зачепити свою суперницю Клінтон, наголосивши, що свого часу її чоловік допускав ще гірші вислови.

Гіларі Клінтон теж не залишилась осторонь скандального обговорення, звинувативши Дональда Трампа в сексизмі. За її словами, «ми просто не можемо дозволити такій людині стати президентом Сполучених штатів Америки».

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