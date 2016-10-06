Трамп больше не хочет любить Путина

Трамп готов сотрудничать с Россией, однако пока не определился, как он будет выстраивать отношения с Путиным. Как сообщает replyua.net, об этом кандидат в президенты США заявил во время выступления перед избирателями в штате Невада. Трамп отметил, что многие СМИ обвиняют его в симпатиях к российскому лидеру, но на самом деле «любви к Путину нет».
«Я не люблю Путина, но и не ненавижу его, и мы потом посмотрим, как все сложится», отметил республиканец. Также он не исключил, что у него с Путиным могут сложиться нормальные отношения, однако возможен и обратный вариант, а также нейтральная позиция. В то же время кандидат еще раз напомнил, что в случае избрания на пост президента он обязательно будет сотрудничать с Россией в том, что касается борьбы с международным терроризмом, в частности, с «Исламским государством».
«Если США поладят с Россией, это будет очень хорошо, и мы вместе вышибем дух из ИГИЛ», подчеркнул миллиардер. Напомним, что, согласно последним опросам, Хиллари Клинтон незначительно обгоняет Трампа по популярности, но все решат новые дебаты, которые пройдут 9 октября.
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