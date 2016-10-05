Трамп впервые выступил с жесткой критикой в адрес России

Во время агитационного митинга перед сторонниками республиканцев в Аризоне Дональд Трамп подверг жесткой критике действия России и обвинил Москву в нарушении договоренностей по перемирию в Сирии.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на американские источники, кандидат в президенты США отметил: «Россия нарушила все договоренности и теперь она бомбит и стреляет в Сирии, и у РФ нет никакого уважения ни к США, ни к лидерам нашей страны». Также он подчеркнул, что это должно быстро прекратиться, а под лидерами США он подразумевает Барака Обаму и Хиллари Клинтон. Как отметили многие эксперты, заявление Трампа выглядит очень странным, поскольку он впервые открыто критикует действия Москвы, хотя еще недавно призывал нормализовать отношения между США и РФ.
Некоторые политологи уверены, что заявление Трампа – это лишь пустая болтовня, рассчитанная на привлечение новых сторонников, и республиканец обвинил РФ, но на самом деле использовал свои тезисы не против Москвы, а против Клинтон. Майкл Пенс, напарник Трамп и кандидат на пост вице-президента, ранее отметил, что Россия диктует США условия по Сирии.
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