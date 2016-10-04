Кто-то в США обманывает американцев с рейтингом Клинтон и Трампа, - СМИ

Несколько дней назад в США прошли первые теледебаты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, и, согласно результатам опроса, в дебатах победила Клинтон, однако различные социологические компании, а также СМИ и телеканалы США предоставляют разные данные о популярности кандидатов.
Как информирует replyua.net, одни «эксперты» уверяют, что Клинтон серьезно опережает Трампа, другие говорят, что популярность кандидатов находится на одном уровне, однако некоторые эксперты утверждают, что Трамп обгоняет Клинтон. Впрочем, согласно результатам большинства опросов, по-прежнему лидирует кандидат от Демократической партии, если бы не одно «но». По словам политических аналитиков, теледебаты шли на канале, который смотрят, в основном, сторонники демократов, и, если бы дебаты проводили на другом телеканале, к примеру, на Фокс Ньюз, Трамп смог бы вырваться вперед.
Большие опросы после первых дебатов еще не проводились, и это значит, что с рейтингом может возникнуть путаница. Результаты большинства опросов свидетельствуют о том, что Клинтон обгоняет Трампа всего на два-три пункта, однако издание Los Angeles Times предоставило новые данные – Клинтон готовы поддержать только 42 процента американцев, в то время, как за Трампа будут голосовать минимум 47 процентов избирателей. Еще пару месяцев назад Клинтон уверенно шла впереди, и даже инцидент во время траурной церемонии 11 сентября, когда политик почти потеряла сознание, практически не повлиял на рейтинг.
На защиту демократки встали многие, в том числе и Барак Обама, раскритиковавший предвыборную программу Трампа. Однако ситуация изменилась аккурат перед дебатами, когда стало понятно, что Клинтон уже не может привлечь новых сторонников, а Трамп, напротив, показывает положительную динамику с привлечением новых сторонников. Даже недавний скандал, связанный с неуплатой налогов, на рейтинг Трампа не повлиял. По мнению экспертов, большинство опросов могут иметь большую погрешность.
К примеру, один из опросов проводил телеканал Фокс сразу после дебатов, и тогда Трамп набрал 44 процента, а Клинтон – 49 процентов. Но эти результаты не могут дать реальной картины популярности, поскольку около 10-15 процентов граждан США еще не определились с выбором, и судить по результатам таких опросов можно будет только после того, как пройдет третий тур теледебатов. Второй тур состоится 9 октября, третий – 19 октября.
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