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Стало известно, сколько Трамп потратил на предвыборную кампанию

Стало известно, сколько Трамп потратил на предвыборную кампанию
Как сообщает replyua.net, испанское периодическое издание «El Confidencial» пишет, что недавно журнал «Форбс» опубликовал данные об активах и долгах американского миллиардера, в том числе указав затраты, которые Трамп понес на предвыборную кампанию. По мнению издания, эти деньги миллиардер уже потерял окончательно.

По данным «Форбс», на данный момент Трамп владеет состоянием в 3,7 миллиарда долларов, а в то время как его долги составляют 1,13 миллиарда. Эти данные не подтверждены официально – Трамп до сих пор не обнародовал свою налоговую декларацию, ссылаясь на проведение проверки его состояния налоговыми органами. По данным издания, за текущий год Трамп уже потерял около 800 миллионов долларов. Это связано прежде всего с падением цен на рынке недвижимости – 18 объектов недвижимости, принадлежащих миллиардеру, существенно упали в цене. В частности, здание на Манхэттене – «Башня Трампа» подешевело на 159 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом.

На предвыборную кампанию миллиардер потратил около 3,5 миллионов долларов из своего состояния, а также привлек еще 7 миллионов займов. По мнению «Форбс», эти деньги Трамп уже не вернет никогда – издание не верит в его победу на выборах.

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