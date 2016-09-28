США підтримують висновки слідчих по МН-17

Речник Державного департаменту Сполучених штатів Америки заявив, що його відомство визнає і підтримує висновки Спільної слідчої групи щодо обставин катастрофи літака Малайзійських авіаліній над Донбасом в липні 2014 року, - про це replyua.net інформує, посилаючись на матеріали новинного агентства Associated Press.
Так, у заяві американського зовнішньополітичного відомства, оприлюдненій сьогодні, двадцять восьмого вересня 2016 року, йдеться, що ніщо не може зменшити скорботу тих, хто втратив близьких людей у той трагічний день. Тим не менш, це дипломатичне повідомлення є ще одним кроком на шляху притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за цей обурливий напад. Також США наголосили, що продовжуватимуть працювати пліч-о-пліч з членами Об'єднаної слідчої групи у розслідуванні катастрофи MH-17 і закликають інші країни зробити те ж саме.
Нагадаємо, нещодавно було оприлюднено звіт за результатами роботи Спільної слідчої групи, яка досліджувала обставини катастрофи МН-17. У них йдеться, що літак було збито ракетою з системи «Бук», а траєкторія її польоту вказує, що її було запущено з-під контрольованого російськими терористичними військами Первомайська.
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