Трамп: во время дебатов мне выключали микрофон

Дональд Трамп заявил о том, что во время состоявшихся теледебатов у него несколько раз выключали микрофон. Как информирует replyua.net со ссылкой на Телеграф, миллиардер подчеркнул, что сначала он нахваливал Лестера Холта, модератора теледебатов, однако сейчас хочет забрать свои слова назад, поскольку за полтора часа, которые шли дебаты, у него несколько раз не работал микрофон, и он был в неисправном состоянии.
Миллиардер поинтересовался у журналистов, заметили ли они неисправности. Теперь Трамп гадает – было ли это простой случайностью, либо ему заранее подсунули сломанный микрофон, чтобы он не сказал «лишнего». Однако журналисты издания при этом отметили, что никаких неисправности ни они, ни зрители не заметили, - Трампа было хорошо слышно, и его речь ни разу не прерывалась.
Напомним, что зрители присудили победу на первых теледебатах Хиллари Клинтон, однако позже республиканец заявил, что не Клинтон, а он победил на дебатах. Второй тур дебатов состоится 9 октября, третий – 19 октября, а уже 8 ноября американцы придут на избирательные участки, чтобы проголосовать за одного из кандидатов.
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