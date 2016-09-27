Дебаты Трампа и Клинтон: республиканец троллил Клинтон, демократка пророчила безработицу при миллиардере

Теледебаты кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий продолжались полтора часа, и за это время Дональд Трамп и Хиллари Клинтон успели обменяться множеством «любезностей». По информации replyua.net, свое выступление кандидаты начали с обсуждения экономических вопросов.
Первым решился выступить республиканец, который обвинил нынешнее руководство США в выводе миллиардов долларов за границу, при этом Трамп постоянно обращался к Клинтон и троллил ее, называя «госпожой госсекретарем», подчеркивая, по его мнению, неудачное политическое прошлое Клинтон. Однако Клинтон, в свою очередь, решила обращаться к Трампу на «ты», и все дебаты называла его Дональдом, что также противоречит правилам риторики кандидатов. В чем-то Трамп оказался согласен с демократкой и отметил, что их взгляды сходятся в том, что касается других государств, использующих США, как копилку.
Трамп пообещал, что пересмотрит торговые договоры, создаст рабочие места и снизит налоги, но Клинтон ему возразила, заявив, что это только Трампу везет с бизнесом, однако в США нужно развивать малый бизнес. Миллиардер вспомнил времена правления Рональда Рейгана и подчеркнул, что в случае его победы на выборах налоги будут снижены до 15 процентов для компаний и малого, и большого бизнеса. Клинтон ответила на обещание Трампа, спрогнозировав, что при его правлении Америка потеряет больше трех миллионов рабочих мест и отметила, что американцы должны проголосовать за нее, поскольку ее план предусматривает создание десяти миллионов рабочих мест.
Чуть позже, когда на дебатах начали обсуждать социальные вопросы, Клинтон открыто заявила Трампу, что он продолжает заигрывать с Путиным. По ее словам, хакерские атаки идут из России, и это большая угроза для Штатов, однако Трамп этого не замечает и заигрывает с российским президентом, предлагая ему взломать всю Америку. «Трамп не может руководить страной», заявила демократка, но миллиардер ей возразил, отметив, что Штаты потеряли киберконтроль не из-за РФ, и в этом виноват Обама. Кроме того, Трамп отметил, что нет ни одного доказательства того, что именно по приказу РФ были проведены кибератаки – это могли быть китайцы или любая другая страна.
Также Трамп обвинил Хиллари Клинтон в том, что ее план по борьбе с терроризмом не выдерживает никакой критики, и якобы Клинтон будет бороться не с ИГИЛ, а помогать боевикам, на что демократка заявила, что знает, как бороться с «Исламским государством». Впрочем, миллиардер отреагировал и на эту фразу, подчеркнув, что Клинтон рассказывает о борьбе с ИГИЛ всему миру, в том числе и самим террористам, и это значит, что план изначально обречен на провал, и у него тоже имеется четкий план, но он собирается сохранить его в секрете, чтобы потом «нанести мощный удар по террористам».
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