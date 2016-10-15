Названо головну умову для зародження життя на планеті

Таким астрофізики оголосили ультрафіолетове випромінювання. Хоча Земля була і залишається єдиною планетою у Всесвіті, про життя на якій людству достеменно відомо, вчених продовжує цікавити питання, поєднання яких саме основних чинників призвело до її формування на нашій планеті, а може, і де-небудь ще. У своєму новому дослідженні фахівці Європейського космічного агентства оголосили головною передумовою до зародження життя ультрафіолетове випромінювання, інформує replyua.net.
При всьому різноманітті форм, які приймає життя на Землі, в основі її завжди знаходяться одні й ті ж базові «компоненти» - атоми вуглецю, з'єднані з воднем, киснем, азотом та іншими елементами. При цьому, як стверджують фахівці, до сих пір не існує однозначної відповіді на питання, що змусило ці речовини об'єднатися в складні сполуки, що представляють собою «цеглинки життя». До цього часу основним вважалося припущення, що молекули вуглеводню сформувалися під впливом турбулентності. Однак в новому дослідженні висунуто альтернативне припущення – на думку астрофізиків, життя на Землі з'явилося не в результаті «струсу», а завдяки ультрафіолету, що випромінюється Сонцем.
Фахівці спостерігали за процесами, що відбуваються в Туманності Оріона, найближчій до нас ділянці космосу, де спостерігається активний процес зореутворення. Зокрема, фахівців цікавила кількість, температура і переміщення вуглеводнів (CH), їх іонів (CH +), а також іонів вуглецю (С +). Як виявилося, найактивніше вуглеводень формувався саме в тих ділянках туманності, де завдяки випромінюванню молодих зірок ультрафіолетового випромінювання було найбільше. На думку дослідників, ультрафіолет розігріває молекули водню, тим самим змушуючи його вступати в реакцію з вуглецем.
При цьому події на зразок вибухів наднових, які повинні були приводити до появи турбулентності, істотного впливу на формування вуглеводню не чинили, стверджують вчені. Своїми висновками фахівці поділилися на сторінках журналу Astrobiology.
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