Британський фізик: інопланетян немає, тому що вони знищили самі себе

На думку вченого, далекі цивілізації не впоратися з погрозами, які приніс їм прогрес. Брайан Кокс, фізик і телеведучий з Великобританії запропонував своє пояснення тому факту, що людство досі не зустрілося з інопланетянами. На думку вченого, люди не є єдиними розумними істотами в історії Всесвіту, однак більш древні цивілізації, які теоретично могли б відвідати Землю або зв'язатися з нею, насправді давно знищили самих себе, передає replyua.net.
Ще в 1950 році знаменитий фізик Енріко Фермі сформулював парадокс, згодом названий його ім'ям. Вчений змусив задуматися над тим фактом, що у Всесвіті існує величезна кількість планет, і теоретично на багатьох з них життя могло б зародитися значно раніше, ніж на Землі. При цьому за мільярди років інопланетні цивілізації могли б стати настільки розвиненими, що колонізували б космічний простір навколо себе, і не помітити їх стало б неможливо. Тим не менш, до цих пір люди жодного разу не зустрілися з інопланетянами.
На думку Брайана Кокса, розв'язати парадокс можна, якщо взяти до уваги, що цивілізація згодом створює величезну кількість загроз для життя на планеті. Тому дослідник не виключає, що на певному етапі ядерна війна, радикальні зміни клімату або якась інша катастрофа подібного роду могла стати причиною зникнення кожної із стародавніх інопланетних цивілізацій.
На думку дослідника, якщо його припущення вірне, це ще раз підкреслює, наскільки важливо, щоб від розвитку технологічного прогресу не відставав і політичний розвиток суспільства, який дозволяв би людству стримувати загрози, які становлять «побічний ефект» прогресу.
Брайан Кокс, як вчений відомий, в тому числі, тим, що бере участь в ряді експериментів на Великому адронному колайдері в ЦЕРНі.
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