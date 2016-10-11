валюта
СпецтемаКравчук сделал сенсационное заявление по ядерному оружию в Украине

Британський фізик: інопланетян немає, тому що вони знищили самі себе

Британський фізик: інопланетян немає, тому що вони знищили самі себе
На думку вченого, далекі цивілізації не впоратися з погрозами, які приніс їм прогрес. Брайан Кокс, фізик і телеведучий з Великобританії запропонував своє пояснення тому факту, що людство досі не зустрілося з інопланетянами. На думку вченого, люди не є єдиними розумними істотами в історії Всесвіту, однак більш древні цивілізації, які теоретично могли б відвідати Землю або зв'язатися з нею, насправді давно знищили самих себе, передає replyua.net.

Ще в 1950 році знаменитий фізик Енріко Фермі сформулював парадокс, згодом названий його ім'ям. Вчений змусив задуматися над тим фактом, що у Всесвіті існує величезна кількість планет, і теоретично на багатьох з них життя могло б зародитися значно раніше, ніж на Землі. При цьому за мільярди років інопланетні цивілізації могли б стати настільки розвиненими, що колонізували б космічний простір навколо себе, і не помітити їх стало б неможливо. Тим не менш, до цих пір люди жодного разу не зустрілися з інопланетянами.

На думку Брайана Кокса, розв'язати парадокс можна, якщо взяти до уваги, що цивілізація згодом створює величезну кількість загроз для життя на планеті. Тому дослідник не виключає, що на певному етапі ядерна війна, радикальні зміни клімату або якась інша катастрофа подібного роду могла стати причиною зникнення кожної із стародавніх інопланетних цивілізацій.

На думку дослідника, якщо його припущення вірне, це ще раз підкреслює, наскільки важливо, щоб від розвитку технологічного прогресу не відставав і політичний розвиток суспільства, який дозволяв би людству стримувати загрози, які становлять «побічний ефект» прогресу.
Брайан Кокс, як вчений відомий, в тому числі, тим, що бере участь в ряді експериментів на Великому адронному колайдері в ЦЕРНі.

Горячая тема: Бойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
11 окт 2016
20718

Бойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Сьогодні, 11-го жовтня, вранці в зоні проведення антитерористичної операції в районі Широкине-Водяне ворог наніс масований удар по позиціях Збройних сил України. В результаті важкого обстрілу було

11 окт 2016
8872

Портніков: Київ вперше з часів мінських перемовин почав диктувати свої умови Москві

Помічник президента Росії Юрій Ушаков зробив заяву про можливе проведення в Берліні 19 жовтня зустрічі в "нормандському форматі". Примітно, що ця заява прозвучала саме з Москви, а не з Берліна,


Свежие новости

В Турции новая волна арестов

Британський фізик: інопланетян немає, тому що вони знищили самі себе

Ще один хворий президент Середньоазійської держави

Гарри Каспаров выиграл дело против России в ЕСПЛ

Каспаров у суді довів, що Росія порушує права людини

Кадыров ищет сотрудников с помощью реалити-шоу

Росія знову активізувалась в Сирії

«Село просто поперло»: глава Володимирської області РФ розповіла про «шалену» користь санкцій

Эксперты: Galaxy Note 7 - не "пятно на репутации Samsung Electronics", а полный провал

Тарас Березовець: Скасування візиту Путіна до Франції стало свідченням безпорадності російської дипломатії

Перед скасуванням паризького візиту Путіна Олланд натякнув на «війну з Росією»

Анастасія Приходько запропонувала конвоювати російську делегацію на «Євробаченні»

Пєсков: Путін не ображається на Олланда і приїде до Парижу, коли французькому президенту буде зручно

Справа горе-судді з Дніпра: Майно арештоване, суддя на волі

Борис Акунин: Если проблему не решить, Россия просто развалится

Переважна кількість українських ЗМІ працюють на інтереси їх власників - дослідження

Мирослав Олешко: Савченко пытается вернуть в ПАСЕ Россию!

Западные СМИ: ситуация в Афганистане ухудшается

ОБСЄ не виконує свої обов'язки - інформаційне джерело

Эксперты назвали пять стран с самой здоровой и полезной кухней

 Новости за день