Танцуют все 9 сезон

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Феерическое шоу, которое уже в 9-й раз стартует на телеканале СТБ не оставит равнодушными как поклонников и любителей танцевального искусства, так и простых телезрителей. Создатели каждый год работают над форматом проекта, привнося в него новые находки и интересные новинки. Шоу не теряет рейтингов уже 9-й год подряд, это дорогого стоит. Значит, его любят и стремятся смотреть. Какие новинки припасли создатели в этом сезоне? Чем он будет отличаться от предыдущих? Какие интриги ждут конкурсантов а, вместе с ними, и зрителей? Какие новые звезды зажгутся на танцевальном олимпе? Все это можно узнать, посмотрев новый, 9-й сезон, полюбившегося проекта.Этой осенью на экраны украинцев выходит уже полюбившийся телепроект «Танцуют все». Канал СТБ предлагает к просмотру девятый сезон этой передачи. Когда-то, 9 лет назад, когда в эфир выходили выпуски первого сезона, далеко не все верили в успех танцевального проекта на Украине. Даже сами судьи чувствовали себя не в своей тарелке и робели на кастингах.Но теперь, к выходу 9-го сезона можно с уверенностью сказать, что проект жил, жив и будет жить. Он не теряет своей популярности, чему во многом способствуют стремления его создателей, старающихся ежесезонно придумывать новые фишки, чтобы каждый последующий год не был как две капли воды похож на предыдущий. Еще в прошлом сезоне продюсеры решили допускать к кастингу и дальнейшему участию в проекте детей. Сохранили они эту традицию и в этом году. Одним нововведение понравилось, другие восприняли его «в штыки». Но никого оно не оставило равнодушным, ведь детям требуется гораздо больше мужества, чтобы бороться в серьезных состязаниях наравне со взрослыми участниками.Какие еще сюрпризы команда создателей подготовила в новом сезоне?В состав жюри вновь вернулся Раду Поклитару. Несмотря на обновленный формат, этот член жюри нашел шоу таким же, как и два года назад. Вот только с детьми он пока не знает, как работать и даже их немного побаивается. Раду привык работать со взрослыми танцорами, и это у него хорошо получается. А вот с детьми ему еще придется поучиться ладить и ставить с ними танцы. А еще он любит, когда в шоу приходят балетные танцоры, так как сам в прошлом балетник. В этом сезоне в каждом городе, где проходили кастинге, в составе жюри присутствовал приглашенный иностранный гость, и это зрители увидят при смонтированном показе. Гости – хореографы, некоторые с мировым именем, к их мнению можно и нужно прислушиваться, что и делают участники. Среди приглашенных гостей будет и Андрей Дикий – постановщик из Украины и по совместительству муж ведущей Лилии Ребрик.Теперь на шоу действует новое правило. На каждом кастинге судьи будут обладать правом подарить какому-то понравившемуся конкурсанту «золотой билет». Их получат самые талантливые, по мнению судей, участники. Таким образом, счастливыми обладателями «золотых билетов» станут десять человек, так как кастинги состоялись в десяти городах Украины. Какие преимущества они дадут участникам, пока остается секретом, создатели шоу решили сохранить интригу.Для дальнейшей борьбы, как и раньше, будут отобраны 150 конкурсантов (правда, раньше их набирали только 100). Среди них, после жесткого отсева, останутся лишь 20, которые и станут основными участниками. В этом году на кону приз 250 тыс. гривен. Но все понимают, что деньги в этом состязании – не главное. Главное – покорить сердца зрителей и судей. Талантливым участникам после проекта становятся открыты многие двери, их приглашают для участия в престижные балеты, танцевальные коллективы и театры танца. Кроме того, победитель получает возможность обучения искусству танца за границей в одной из самых лучших танцевальных школ.