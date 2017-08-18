Составлен рейтинг стран для лучшего, но недорогого отдыха

Экономные туристы хотят совершать поездки в те страны, где можно отдохнуть с комфортом, но при этом потратить небольшую сумму. Как информирует replyua.net, эксперты портала AdMe.ru составили рейтинг стран, где можно найти идеальные условия и места для отдыха, но при этом такой отпуск будет весьма бюджетным.
На первое место эксперты поставили Грузию. Эта страна хороша тем, что все известные курорты и достопримечательности находятся в непосредственной близости. Отели в Грузии недорогие, как и местные рестораны с потрясающей кухней. На втором месте рейтинга оказалась соседняя с Грузией Армения. Она менее популярна среди туристов, однако может привлечь тех туристов, которые интересуются архитектурой и древними традициями.
Тройку лидеров замкнула Греция. В этой стране можно сочетать культурный и пляжный отдых, причем с весьма скромным бюджетом. На четвертом месте находится Латвия. Небольшое прибалтийское государство славится своей архитектурой, санаториями и курортными зонами. Пятое место досталось Финляндии, которую давно облюбовали любители зимнего отдыха.