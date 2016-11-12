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Какими будут цены на новогодние туры в Украине?

Какими будут цены на новогодние туры в Украине?
На эти новогодние праздники украинцам предлагают большие скидки на путевки, и самый дешевый тур может обойтись всего в 85 евро. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Газету», об этом рассказала Анна Костыря, туристический менеджер.

По ее словам, в новогодние каникулы украинцы будут активно отдыхать в Венгрии, Польше, Болгарии и Турции, а также на некоторых украинских курортах. Эксперт отметила, что новогодними путевками начали интересоваться еще месяц назад, и больше всего спрос отмечается на туры внутри страны. Что примечательно, самый дорогой новогодний тур в Украине стоит всего четыре с половиной тысячи гривен – речь идет о курортах Шаян, Яремче, Пилипец. Буковель в этом году уже не пользуется популярностью из-за дороговизны.

По словам менеджера, в 85-100 евро обойдутся короткие туры в Чехию, Стамбул, Венгрию и Польшу, а вот недельный тур на Балканы стоит уже гораздо дороже – от 180 евро. Те, кто побогаче, выбирают новогодний отдых в Арабских Эмиратах и Доминикане – путевки на такие курорты обходятся в полторы тысячи долларов.
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