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Верняев стал победителем зачета Кубка мира

Верняев стал победителем зачета Кубка мира
Самый талантливый украинский гимнаст, призер Олимпиады в Рио по спортивной гимнастике, на этот раз стал победителем общего зачета Кубка мира по спортивной гимнастике.

Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Олег Верняев выступил в Лондоне на последнем этапе Кубка мира и смог обойти по очкам всех своих ближайших конкурентов. В итоге украинец одержал победу в общем зачете. Ранее 23-летний спортсмен из Донецка выступил в Штутгарте, где он выиграл очередной этап Кубка мира, а еще раньше Верняев добыл серебряную медаль на первенстве в Ньюарке. Чтобы победить в общем зачете, гимнасту не хватало всего лишь 25 очков, и он легко добыл их в британской столице.

В итоге первое место в общем зачете у украинца, на втором месте оказался Доннетт Вайтенбург из Соединенных Штатов, а тройку лидеров замкнул Лукас Даузер из Германии. Верняев уже несколько месяцев подряд остается одним из самых успешных украинских спортсменов – недавно он завоевал бронзовую, серебряную, а также четыре золотых медали на престижных мультиспортивных соревнованиях.
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