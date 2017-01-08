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Руководитель UKAD призвал лишить права Россию на участие в Олимпиаде-2018

Руководитель UKAD призвал лишить права Россию на участие в Олимпиаде-2018
Возглавляющий британское Антидопинговое агентство Дэвид Кенворти выразил мнение, согласно которому российскую сборную нужно лишить права на участие в Олимпиаде 2018 года, которая состоится в городе Пхенчхан (Южная Корея), передает replyua.net. Соответствующее заявление он сделал накануне, 7 января, давая оценку второй части отчета комиссии WADA, которую возглавляет Ричард Макларен. Кенворти подчеркнул, что со стороны МОК была сделана ошибка, когда всю сборную России допустили до участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Вместе с тем, принятое по отношению к российским паралимпийцам решение он глава WADA назвал правильным.

«В наш адрес все еще продолжает поступать информация, касающаяся нарушений и заявления странного характера о том, были ли подобные действия поддержаны российским руководством. Сейчас перед нами стоит главное задание – сделать все, чтобы Россия вернулась к соблюдению правил, но для этого может потребоваться немало усилий и времени», - приводит цитату Кенворти одно из российских спортивных изданий.

Напомним, что 4 января экс-тренер женской российской сборной по биатлону Вольфганг Пихлен заявил, что россияне должны быть отстранены от участия в Олимпиаде в 2018 году.
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