Пловцы из Украины установили новые рекорды и завоевали пять медалей на Кубке мира

Дарья Зевина и Михаил Романчук, известные украинские пловцы, смогли завоевать сразу пять наград разного достоинства на соревнованиях в Сингапуре – Кубке мира по плаванию на короткой воде. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Федерации плавания Украины, Михаил Романчук отличился на Кубке мира дважды, причем украинский пловец стал обладателем сразу двух золотых медалей.
Первое «золото» Романчук завоевал на дистанции полторы тысячи метров свободным стилем, и, помимо награды в копилку сборной, спортсмен также установил два рекорда – Украины и Кубка мира. Также Романчук выиграл золотую медаль на дистанции четыреста метров свободным стилем и установил еще один рекорд Украины. Дарья Зевина принесла в копилку сборной три награды - две бронзовые и одну серебряную медали. Бронзовые награды спортсменка завоевала на дистанциях 200 и 50 метров на спине, а серебряная награда досталась Зевиной после финиша на дистанции двести метров на спине.
Напомним, что украинские пловцы также показали хорошие результаты на Олимпийских играх в Рио. К примеру, Андрей Говоров побил национальный рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем.
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