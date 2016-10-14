Секс-символ лижних гонок викрили в застосуванні допінгу

Ще одна відома спортсменка погоріла на застосуванні забороненого препарату. Всесвітнє антидопінгове агентство оголосило про позитивну допінг-пробу норвезької лижниці Терези Йохауг. Норвежка Йохауг користувалася не тим кремом для обличчя, який виявився серйозним допінговим препаратом, інформує replyua.net.
Інформацію поширила і Федерація лижних видів спорту Норвегії, повідомивши, що в зданій в вересні допінг-пробі виявили клостебол – анаболічний стероїд. Його використовують для зростання м'язової маси. Сама спортсменка відмовчуватися не стала і сказала, що не відчуває себе винною. Мовляв, справа в тому, що заборонена речовина потрапила в її організм з крему для лікування... сонячних опіків на губах. А препарат був їй прописаний лікарем збірної, яка не могла не знати про наявність клостебола в звичайному лікувальному кремі «Трофодермін», пояснила спортсменка.
Тереза Йохауг – олімпійська чемпіонка 2010 року, дворазова призерка Олімпійських Ігор 2014 року, семиразова чемпіонка світу та дворазова володарка Кубка світу, яку називали міні-вікінгом, секс-символом сучасних лиж, кров з молоком.
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