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Збірна України з волейболу прорвалася у фінал чемпіонату Європи-2017

Збірна України з волейболу прорвалася у фінал чемпіонату Європи-2017
Жіноча команда побореться за медалі вперше за останні 5 років. Збірна України з волейболу створила сенсацію, пробилася до фінальної частини чемпіонату Європи. В Гвадалахарі наша жіноча команда зуміла взяти реванш за домашню поразку від збірної Іспанії – в Південному ми поступилися 2:3, українки знали, що грати потрібно тільки на перемогу і на відмінно впоралися з цим завданням. На майданчику суперниць дівчата не стали доводити матч до «золотого» сету, впоравшись в чотирьох партіях – 1:3 (21-25, 25-22, 22-25, 14-25), інформує replyua.net.

Наша команда зіграє у фінальній частині вперше з 2011 року. Раніше, в 1993-му, жіноча команда вигравала бронзові медалі чемпіонату континенту.
Кістяк збірної склали гравці, що виступають в українських клубах. Тренує команду найуспішніший український тренер Гарій Єгиазаров, якому вдалося згуртувати дівчат в єдину професійну команду.

Зоряні українки Євгенія Нюхалова і Олеся Рихлюк за головну команду у вирішальному поєдинку не грали, бо готуються до фіналу клубного чемпіонату світу в своїх командах – філіппінському PSL та швейцарському «Волер» відповідно.

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