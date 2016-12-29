Чому українці не сумують за авіакатастрофою російського ТУ-154

25 грудня літак ТУ-154 міністерства оборони Російської Федерації зазнав аварії біля Сочі. Внаслідок події загинули усі пасажири і члени екіпажу. Серед тих, хто летів цим літаком, був майже весь російський військовий ансамбль пісні і танцю імені Александрова, а також журналісти провідних російських телеканалів і лікар Єлизавета Глінка, відома своїми візитами на Донбас для порятунку дітей від «військ хунти». Про причину авіакатастрофи є лише попередні дані. Але ця подія стала предметом для активного обговорення. Адже артисти прямували до Сирії розважати російських окупантів, які беруть там участь у військовій операції. Концерт на трупах вбитих російськими авіаударами та обстрілами мешканців Алеппо не відбудеться. А міжнародна реакція на катастрофу російського ТУ-154 свідчить про те, що світ ізолювався від агресора і не висловлює йому свої співчуття. Лише кілька країн, які у зовнішній політиці є васалами Кремля, висловили Путіну свої співчуття. Більшість обмежилася мовчанням або холодними дипломатичними словами. Особливого ж резонансу катастрофа ТУ-154 набула в Україні.
Реакція українського суспільства на падіння літака міноборони держави-агресора, який летів у Сирію співати для російських солдат, свідчить про те, що воно поступово видужує від синдрому малоросійства і колоніального способу мислення. Хоча і не все, і не так швидко, як мало б статися. На фоні відсутності співчуття до долі російських артистів і журналістів особливо виділяються деякі особи. Серед них ті, які, незважаючи на війну і окупацію частини України Російською Федерацією, без жодного докору сумління їздять в Москву, розважають росіян і заробляють там гроші. Саме так робить цивільна дружина народного депутата з «Блоку Петра Порошенка» Сергія Лещенка Анастасія Топольська. Тому не варто дивуватися тому, що ця діджейка назвала українців «жалюгідними малодушними ушльопками». У своєму відомому дописі в мережі Фейсбук Анастасія Топольська, яка заробляє на хліб у Росії і не вбачає в цьому нічого поганого, дозволяє собі повчати та принижувати українців. «Дрібні примітивні тварюки з відсутністю власної гідності, розуміння, співчуття і навіть толерантності», - обурюється ця особа на те, що українці не кинулися масово нести квіти до російського посольства та щиро співчувати росіянам за долю ТУ-154.
Примітивність мислення таких людей як Анастасія Топольська справді вражає. Чи ставила вона собі питання про те, яке вона має право повчати українців як їм реагувати? Принижувати їх. Стверджувати, що «дах поїхав». Дивно, що діджейка з шикарною квартирою у Києві навіть не помічала, що робиться у світі за останні кілька років. Таке враження, що вона взагалі не з цієї планети. Де була ця людина, коли росіяни окупували Крим. Коли катували і вбивали наших активістів. Коли вторглися у Донбас. Чому від неї не можна було почути ні слова обурення за дії «моральних ушльопків росіян», які раділи окупації України і загибелі українських солдат? Чому Анастасія Топольська не зауважила як росіяни говорили про Боїнг малазійських авіаліній, який летів з Голландії і був збитий з російської системи ПВО. Чим вона займалася в той час, як українські воїни вмирали під Іловайськом і на Савур-могилі? Можливо, співала у Москві на закритих вечірках чи в нічних клубах? Ті, хто проглядав новинну стрічку Анастасії Топольської у Фейсбук в гаряче літо 2014 року, не побачив жодного посту її обурення на вторгнення російських окупантів. Проте помітив, що Настя постила повідомлення про відпочинок на Канарах і в Барселоні, коли українці гинули від рук російських загарбників. Дивно, що вона тоді не називала росіян моральними ушльопками і жалюгідними примітивними тварюками за їх повну підтримку таким діям своєї влади і участь в агресії проти України. Напевно Топольсьська, як і більшість українських представників шоу-бізнесу, які заробляють гроші у Росії і яким наплювати на те, чи перебуває ця країна у стані війни з власною державою, не може критикувати тих, хто платить їй за роботу. Неможливо повірити, щоб у роки Другої світової війни артисти з Англії чи Москви їздили виступати у Берлін, бо там добре платять. Так само як і співаки з Німеччини вільно відвідували Лондон, Нью-Йорк чи Москву. Але в нашій країні, виявляється, розважати мешканців країни-агресора та навіть отримувати відзнаки там цілком реально.
Чи сумували б за літаком люфтваффе в Росії, який віз хор вермахту розважити німецьких солдат на війні, і несподівано зазнав аварії? Навпаки, там би раділи з цього факту. Тому апелювати на те, що в українців нібито якась неправильна реакція, є ознакою комплексу меншовартості. Чи співчували росіяни українцям, коли нас виганяли з Криму? Ні. Чи співчували росіяни українцям за переслідування наших громадян. Ні. Чи хтось масово засуджував у Російській Федерації окупацію Криму і Донбасу, вбивство наших воїнів, переслідування українців за етнічною ознакою? Звісно, що ні. Навпаки, більшість росіян боготворили Путіна та «зелених чоловічків». Дякували їм за «повернення Криму». Рахували дні, коли нарешті впаде Київ і Україне зникне як самостійна держава. Закликали до походу в Центральну і Західну Україну та боротьби з хунтою. Ніхто з росіян не протестував проти обстрілів українських територій з території РФ у 2014 році. Навпаки, росіяни захоплювалися новими актами агресії, смакували загибель українських солдат в Іловайському котлі, у Донецькому аеропорту і під Дебальцевим. Вони хотіли крові і загарбання нових територій. І це явище було масовим. Чи покаялись росіяни за збитий Боїнг у липні 2014року? Ні. Чи визнали вони факт порушення міжнародного права і Будапештського меморандуму? Звісно, що не визнали. Будьмо відвертими: більшість сучасного російського суспільства хворе на імперіалізм і мріє про ліквідацію Української держави. То чому ж українці мають висловлювати їм свої співчуття? Максимальне ослаблення і розпад Російської Федерації - природнє бажання національно свідомих українців.
Коли згадують про тих, хто летів на ТУ-154, не варто забувати про їх ставлення до агресії проти України. Той же хор Александрова присвятив цілу композицію «Вежлівим людям», які загарбали Крим. Його учасники прославляли акт агресії, називали «зелених чоловічків» надійними оборонцями Росії. Роль російських телеканалів і журналістів теж усім відома. Адже вони виконують функцію промивання мізків для російського суспільства імперською пропагандою, брешуть про Крим і Донбас і виступають агітаційними майданчиками для виправдання будь-яких міжнародних злочинів Москви. Це російські телеканали, які вільно діяли у Криму і на Донбасі за мовчазної згоди тодішньої влади, підготували свідомість значної кількості населення до російського вторгнення. Це вони сіяли зерна ненависті до України і всього українського. А як відомо, що посієш, те й пожнеш. То чому українці мають чи зобов’язані шкодувати за ними? Та й лікар Ліза, яка також перебувала на борту ТУ-154, відзначилася своїми словами про те, що на Донбасі ніяких росіян немає. За її словами, на Донбасі діють повстанці та триває громадянська війна. Цією тезою вона повторила офіційну версію Москви. І навіть отримала нагороду від Путіна.
Таким чином, реакція більшості українців на авіакатастрофу ТУ-154 є природнім і нормальним явищем. Неприроднім є те, що серед українського суспільства все ще багато людей, які живуть ілюзіями про братній російський народ і вірять у дружбу з ним. Українці за кілька століть, ще з середини 17-го століття мали чудову нагоду переконатися, хто такі росіяни і чим можна їм вірити. Того, що зробила Росія для знищення українського суверенітету, цілком достатньо для того, аби не відчувати жодних сентиментів до цієї імперії. А тим більше до літака міністерства оборони Російської Федерації, який віз у Сирію співаків для створення святкового новорічного настрою російським загарбникам-терористам.