Пользователи посмеялись над заявлением Путина о выводе войск из Сирии

Пользователи социальных сетей сегодня активно обсуждают заявление Владимира Путина, президента России, о том, что российские войска в самое ближайшее время будут выведены из Сирии. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, о выводе войск Путин объявил 11 декабря, в понедельник, на авиабазе Хмеймим.
Многие блогеры при этом напомнили, что за последние два года Путин уже неоднократно заявлял о выводе российских войск, однако они по-прежнему остаются на территории Сирии. «Никакого склероза нет, просто время от времени войска ИГИЛ вливаются в войска РФ и отправляются на родину, в Россию», «Совсем от рук отбились, не слушаются главнокомандующего, несколько раз повторять приходится», «Путин год назад приказал вывести из Сирии войска, и тут опять...у них там склероз что ли?». Напомним, что заявление от Путина прозвучало несколько часов назад.
«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», - заявил президент РФ. «За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мной принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирии, возвращается в РФ», - подчеркнул Путин.