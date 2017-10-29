Фейсбук и Твиттер ввели жесткие правила для политической рекламы

Компании Твиттер и Фейсбук объявили об изменениях, касающихся политической рекламы в социальных сетях, отметив, что теперь такая реклама станет более прозрачной.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Русскую службу ВВС, ранее Фейсбук подвергли резкой критике за то, что в ленте были размещены три тысячи политических рекламных объявлений, связанных с Россией. Марк Цукерберг, основатель Фейсбук, сообщил, что отныне рекламодатели должны будут представить более подробную информацию, которая позволить их идентифицировать. «Вы также будете иметь возможность посмотреть, сколько заплатил рекламодатель, что за люди смотрят эту рекламу и сколько было просмотров. Наша цель - полностью запустить это в США перед промежуточными выборами в 2018 году», - заявил Цукерберг.
Кроме того, в соцсети появятся тысячи модераторов, которые будут следить за появлением политической рекламы и блокировать ее, если потребуется. Такое решение было принято после новости о том, что РФ использовала Фейсбук для вмешательства в президентские выборы в США.