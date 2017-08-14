Фейсбук заблокировал многие информационные порталы по ошибке

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9 августа руководство Фейсбука приняло решение блокировать группы, которые распространяют ссылки на сомнительные сайты, из-за чего многие новостные порталы Украины, в том числе и replyua.net, попали под эту блокировку, но по ошибке.Наверняка, многие наши подписчики уже заметили, что новости нашего сайта не отображаются в ленте Фейсбука, и мы предупреждали в выходные о возникшей проблеме. Пока ее никак не удается решить – руководство Фейсбука на жалобы не отвечает. 9 августа Роб Койн, директор по управлению продуктами Фейсбука, и Бобби Чанг, разработчик программного обеспечения, предупредили пользователей о блокировке многих групп. В сообщении говорилось о том, что любой рекламодатель или страница, на которых Facebook обнаружит маскировку ссылок, которые нарушают ее Правила рекламы или стандарты сообщества, будут запрещены.Речь идет о так называемом клоакинге, который наша группа никогда не использовала. Просим наших подписчиков оставаться с нами – или заходить на наш сайт или самостоятельно просматривать новости в нашей группе в Фейсбуке. Надеемся, что проблема скоро разрешится.