Павло Правий: таку маячню може поширювати або фантастичний кретин, або свідомий наймит ворогів

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Історик та блогер Павло Правий (Бондаренко) на персональній сторінці в соціальній мережі розвінчує чергову брехню, яку активно поширюють в інформаційному просторі нашої держави, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер зауважує, що нова маніпуляція, яка активно поширюється в українському сегменті соціальних мереж передбачає, що «українців змусять заплатити за комунальні платежі сусідів». За його словами, для того, щоб поширювати таку відверту і неприкриту маячню, потрібно бути або фантастичним кретином, або свідомим наймитом, який працює на ворогів держави в інформаційній війні.За словами блогера, що «дурість», що «зрада» - однаково шкідливі для українського суспільства. Їх можна назвати проказою нашого часу. Просто раніше ті, хто хворів лепрою, зобов’язані були носити на голові мішки і трусити перед собою дзвониками, а теперішніх шкідників виявити складніше. Тому ця новина стала для блогера індикатором – ті, хто її поширює, мають розуміти: жодна адекватна людина не захоче мати їх в якості друзів. А тим, хто переймається сплатою «комуналки» замість сусідів, варто ознайомитись з процедурою встановлення лічильників гарячої води, - підкреслює блогер.