валюта
СпецтемаУкраинский суд обязал Украину выплатить Плотницкому 2,1 млн гривен

Павло Правий: таку маячню може поширювати або фантастичний кретин, або свідомий наймит ворогів

Павло Правий: таку маячню може поширювати або фантастичний кретин, або свідомий наймит ворогів
Історик та блогер Павло Правий (Бондаренко) на персональній сторінці в соціальній мережі розвінчує чергову брехню, яку активно поширюють в інформаційному просторі нашої держави, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер зауважує, що нова маніпуляція, яка активно поширюється в українському сегменті соціальних мереж передбачає, що «українців змусять заплатити за комунальні платежі сусідів». За його словами, для того, щоб поширювати таку відверту і неприкриту маячню, потрібно бути або фантастичним кретином, або свідомим наймитом, який працює на ворогів держави в інформаційній війні.

За словами блогера, що «дурість», що «зрада» - однаково шкідливі для українського суспільства. Їх можна назвати проказою нашого часу. Просто раніше ті, хто хворів лепрою, зобов’язані були носити на голові мішки і трусити перед собою дзвониками, а теперішніх шкідників виявити складніше. Тому ця новина стала для блогера індикатором – ті, хто її поширює, мають розуміти: жодна адекватна людина не захоче мати їх в якості друзів. А тим, хто переймається сплатою «комуналки» замість сусідів, варто ознайомитись з процедурою встановлення лічильників гарячої води, - підкреслює блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Украинский суд обязал Украину выплатить Плотницкому 2,1 млн гривен

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
25 июл 2017
13247

Публицист: Лукашенко в истерике, и он приезжал в Киев, чтобы найти выход из ситуации

Евгений Дикий, бывший боец «Айдара» и известный публицист, высказал мнение о том, что Александр Лукашенко не был готов к такому повороту, и он слишком поздно понял, к чему могут привести совместные с

25 июл 2017
10240

Боец АТО: вполне возможен «крестовый» поход на дегенератов родом из 90-х с оружием в руках

Украинский блогер и боец АТО Дмитрий Бабкин в своем блоге пишет о том, что после стрельбы в Днепре есть только два варианта развития событий. Первый вариант, это, когда полиция действует

25 июл 2017
4508

Портніков: за 25 років президент України поїде в окупований Крим нагороджувати «зелених чоловічків»

Публіцист Віталій Портніков вивчає досвід сусідньої Молдови у поводженні з окупованими територіями та прогнозує до яких наслідків може призвести байдужість українських громадян до проблеми окупації

Последние новости

Ердоган звинуватив Берлін у шпигунстві

Был концерн «Антонов» и нет концерна «Антонова» - Кабмин ликвидировал гордость отечественного машиностроения

Блогер: наскільки Росія недолуга порівняно з Україною

Добкін вирішив оскаржувати рішення суду про його арешт

Павло Правий: таку маячню може поширювати або фантастичний кретин, або свідомий наймит ворогів

Блогер поставив точки над «і» у черговій історії про «зраду»

У МВД розповіли подробиці про нападників, які влаштували стрілянину у Дніпрі

Журналісти назвали причину, чому Трамп висунув звинувачення Україні

Блогер: так виглядає політик «здорової людини»

Посол США назвала, що треба зробити Україні, щоб зменшити важелі впливу Росії

Російський академік в інтерв’ю Сотнику: для Росії залишився лише один сценарій (відео)

МЗС РФ зробило заяву з приводу звільнення Агєєва

Блогер: справу 2 травня в Одесі розкрито

В «Укрзалізниці» анонсували запуск ще одного вагону з України до Болгарії

Експерт: росіяни зробили це, а тому живуть в темряві і лайні

Блогер: історія з «Сіменс» ще раз довела, що рішення в РФ приймають дегенерати

Сепараторный пылесос

Посольство України в США прокоментувало заяву Трампа про українське втручання в американські вибори

Експерт пояснив чому Трамп накинувся на Україну в своєму Твіттері

Портніков: за 25 років президент України поїде в окупований Крим нагороджувати «зелених чоловічків»

 Новости за день