валюта
СпецтемаСуркисы превратили когда-то великий клуб и гордость Украины в помойку, – блогер

У Китаї заборонили Вінні-Пуха

У Китаї заборонили Вінні-Пуха
Як інформує replyua.net, Пекін у черговий раз дивує неординарними заборонами і підходом до цензури в мережі. Цього разу під заборону потрапив казковий та мультиплікаційний персонаж, - повідомляє новинне агентство ВВС.

Так, журналісти довідались, що відтепер у Китаї під забороною персонаж казки Алана Мілна та відповідних мультсеріалів за її мотивами – Вінні-Пух. За згадку цього вигаданого героя блокують користувачів соціальних мереж, а його зображення видаляють зі всіх сайтів, які знаходяться у межах досяжності китайської влади. Ця парадоксальна заборона – ще один етап боротьби з блогерами, які використовують цей евфемізм для позначення очільника держави Сі Цзіньпіня.
У Китаї заборонили Вінні-Пуха
Ідея називати так китайського політичного лідера зявилась з моменту чергової зустрічі Сі Цзьньпіня з його японським колегою Сіндзо Абе. Саме тоді було зафіксоване «одне з найнезвичайніших рукостискань в історії», з яким швидко провели небажані аналогії користувачі мережі.
У Китаї заборонили Вінні-Пуха
Наступний етап настав, коли китайський лідер висунувся з люку автомобіля, приймаючи військовий парад – тоді його порівняли з іграшкою Вінні-Пуха.
У Китаї заборонили Вінні-Пуха
Глузування з Сі Цзіньпіня особливо недоречне зараз, коли ведеться підготовка до з’їзду Комуністичної партії Китаю.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
17 июл 2017
11272

Борис Акунин: «реликвия», которой убили Романовых, раскрыла всю суть жестокости большевиков

Сегодняшняя дата специфическая для России, которая привыкла убивать и грабить, 99 лет назад в этот день большевики убили Романовых, их личного доктора и трех слуг, которые не захотели покинуть

17 июл 2017
9828

Піонтковський: Путін вже програв війну з Україною, і тому починає Третю Чеченську (відео)

Як повідомляє replyua.net, відомий російський публіцист та політичний аналітик Андрій Піонтковський оцінив наслідки переговорів між президентом РФ Володимиром Путіним та його американським колегою

17 июл 2017
8414

Ученые: после вспышки на Солнце на Земле начнутся серьезные катаклизмы

16 июля на Солнце произошла мощная коронарная вспышка, и исследователи отметили, что она была самой сильной за продолжительное время. Как передает replyua.net, специалисты американского космического

Последние новости

Польська компанія постачатиме Києву трамваї

Журналіст: весь «руський мир» в одному фото

На окупованій частині Донбасу побились кавказці та росіяни

Турецька влада вчетверте подовжила дію надзвичайного стану

Из-за Дейдея из Авдеевки могут вывести целый полк, – журналист

У Китаї заборонили Вінні-Пуха

Посольство України направило ноту протесту до МЗС Білорусі

Ілларіонов: МН-17 Кремль збив навмисне

Владимир Гройсман придумал, как вернуть в Украину Ryanair и гарантировать украинцам дешевые перелеты

Ейдман: заради чого була вся ця брехня?

В Україні видобули найбільший за останні 5 років обсяг газу

Тука: найоптимальніший варіант для всього світу – це припинення існування Росії

Вокаліста Depeche Mode госпіталізували у Мінську

Кримський Бандерівець: Крим відрізали від цивілізованого світу

Вчені знайшли зірку, на якій можуть перебувати інопланетяни

Дії УПЦ МП під час похорону бійця АТО у Львівській області спровокували скандал

Внаслідок вибуху в Одесі загинув підліток, є поранені

Донік: бойовики пробують наших військових «на зуб»

Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

У Кабміні поділилися планами на осучаснення пенсій

 Новости за день