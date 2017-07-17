У Китаї заборонили Вінні-Пуха

Як інформує replyua.net, Пекін у черговий раз дивує неординарними заборонами і підходом до цензури в мережі. Цього разу під заборону потрапив казковий та мультиплікаційний персонаж, - повідомляє новинне агентство ВВС.
Так, журналісти довідались, що відтепер у Китаї під забороною персонаж казки Алана Мілна та відповідних мультсеріалів за її мотивами – Вінні-Пух. За згадку цього вигаданого героя блокують користувачів соціальних мереж, а його зображення видаляють зі всіх сайтів, які знаходяться у межах досяжності китайської влади. Ця парадоксальна заборона – ще один етап боротьби з блогерами, які використовують цей евфемізм для позначення очільника держави Сі Цзіньпіня.
Ідея називати так китайського політичного лідера зявилась з моменту чергової зустрічі Сі Цзьньпіня з його японським колегою Сіндзо Абе. Саме тоді було зафіксоване «одне з найнезвичайніших рукостискань в історії», з яким швидко провели небажані аналогії користувачі мережі.
Наступний етап настав, коли китайський лідер висунувся з люку автомобіля, приймаючи військовий парад – тоді його порівняли з іграшкою Вінні-Пуха.
Глузування з Сі Цзіньпіня особливо недоречне зараз, коли ведеться підготовка до з’їзду Комуністичної партії Китаю.