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Муждабаєв: оце справжня зрада, без лапок

Муждабаєв: оце справжня зрада, без лапок
За інформацією replyua.net, журналіст Айдер Муждабаєв на власній сторінці в Фейсбук ділиться неприємною новиною – про черговий дивний виверт кадрової політики в Україні.

За словами Муждабаєва, колишній очільник Міністерства курортів Криму Олександр Лієв не потребує представлення – про нього сказано і написано чимало. При чому, до написання біографії цього діяча долучились дуже багато журналістів – його «подвиги» відомі далеко за межами кримської спільноти. Нещодавно з’явилась новина, що Лієва призначають виконавчим директором Національного громадського телебачення. Коментарі під цією новиною, які наводить Муждабаєв – одна з найкращих «рекомендацій». Зокрема, кримчани, знайомі з Лієвим, цікавляться, чи видадуть йому болгарку – щоб «пиляти» бюджети, зауважують, що кадрова політика в Україні – цілковитий провал. Ільмі Умеров, заступник очільника Меджісу, зауважує – «Тримайся, Україно».

За словами журналіста – призначення Лієва на цю посаду – образа для кожного з нас, яка дискредитує саму ідею громадського телебачення як таку. Більше того, таке рішення – повністю антигромадське за своєю суттю. Муждабаєв зауважує, що, здається, хтось із владних коридорів має стосунок до цього призначення, і це дуже сумно.
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