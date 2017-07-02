Що кажуть в соцмережах про скандал з СБУ, «Дельфіном» та російською журналісткою?

Соціальні мережі активно обговорюють скандал, який розгорівся навколо російського співака Андрій Лисікова (соліста гурту «Дельфін») та журналістки Катерини Сергацкової, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, Лисікову заборонено в’їзд на територію України з огляду на те, що він відвідував окупований Крим з порушенням українського міграційного законодавства. Сергацкова, у свою чергу, у дописі в соціальній мережі обурилась тому, що, на її думку, хтось із українських громадян «здав» Лисікова до СБУ за результатами моніторингу його Інстаграму.
Допис Сергацкової викликав хвилю обурення в соціальних мережах. Зокрема, блогер Алекс Нойт наголосив, що доля медійних персон, «імпортованих» з-за кордону, розвивається за єдиним шаблоном: спочатку вони приїжджають в Україну, отримують громадянство, а потім починають критикувати українське суспільство і вчити нас жити. Журналіст Айдер Муждабаєв наголосив, що з цього повідомлення він встиг зрозуміти, що, відповідно до місцевих «стандартів ВВС», українець, який «здав СБУ» координати Гіві/Мотороли, — стукач. Блогер Анна Амарго вказує, що ті, хто критикує потенційного «стукача» швидко б бігли до поліції, якби побачили на руці сусіда свого годинника.