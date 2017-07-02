валюта
СпецтемаВ сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

Що кажуть в соцмережах про скандал з СБУ, «Дельфіном» та російською журналісткою?

Що кажуть в соцмережах про скандал з СБУ, «Дельфіном» та російською журналісткою?
Соціальні мережі активно обговорюють скандал, який розгорівся навколо російського співака Андрій Лисікова (соліста гурту «Дельфін») та журналістки Катерини Сергацкової, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, Лисікову заборонено в’їзд на територію України з огляду на те, що він відвідував окупований Крим з порушенням українського міграційного законодавства. Сергацкова, у свою чергу, у дописі в соціальній мережі обурилась тому, що, на її думку, хтось із українських громадян «здав» Лисікова до СБУ за результатами моніторингу його Інстаграму.

Допис Сергацкової викликав хвилю обурення в соціальних мережах. Зокрема, блогер Алекс Нойт наголосив, що доля медійних персон, «імпортованих» з-за кордону, розвивається за єдиним шаблоном: спочатку вони приїжджають в Україну, отримують громадянство, а потім починають критикувати українське суспільство і вчити нас жити. Журналіст Айдер Муждабаєв наголосив, що з цього повідомлення він встиг зрозуміти, що, відповідно до місцевих «стандартів ВВС», українець, який «здав СБУ» координати Гіві/Мотороли, — стукач. Блогер Анна Амарго вказує, що ті, хто критикує потенційного «стукача» швидко б бігли до поліції, якби побачили на руці сусіда свого годинника.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
01 июл 2017
19806

Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Блогер з окупованого Криму під ім'ям Алі Татар-заде розмірковує з приводу останньої гучної новини, - про це інформує ресурс replyua.net повідомляє, послуговуючись дописом оглядача в соціальній мережі

02 июл 2017
16215

Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев

В прямом эфире политического ток-шоу на подконтрольном Кремлю телеканале «Россия – 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил расстрелять всех граждан Украины. Об этом сообщает replyua.net. На

Последние новости

«Мінеру» київського метро заплатили з Росії

Що кажуть в соцмережах про скандал з СБУ, «Дельфіном» та російською журналісткою?

Журналістка-емігрантка з Росії не задоволена діями СБУ

Масштабна хакерська атака була тестовою – Мінінфраструктури

Політик: організатори фестивалю заради бабла згодні принизити власну державу

За останні 2 дні до України не пустили 7 російських артистів

Блогер: це дуже хрінова історія

Політолог: нардепи не знищать основний інструмент маніпуляції

Відомо, хто повідомив про причетність українця Марківа до загибелі італійського журналіста на Донбасі

Туці краще помовчати – Жебрівський прокоментував заяву про необхідність відселення людей з Донбасу

У мешканців Криму почали відбирати землю

Жебрівський прокоментував слова Туки про необхідність відселення людей з Донбасу

Третина ресторанів у Києві припинили роботу

Понад шість десятків осіб постраждали через негоду в Україні

Китайські інвестори допоможуть побудувати ТЕС у Львівській області

Для России война в Украине станет катастрофой – дипломат из США

Ляшко: поставки угля из США не в интересах Украины

Воды в Авдеевке хватит только на четыре дня

Гидрометцентр: в Украину вернутся дожди и похолодание

В Украине может появиться министерство ветеранов

 Новости за день