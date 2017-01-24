"Щірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу": у мережах нова тема для сміху

Нещодавно у мережах з’явився мем із зображенням нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який веде за руку свою першу леді – Путіна. Такою неоднозначною картинкою на своїй сторінці в Твіттері поділився фінансовий експерт Слава Рабинович, передає replyua.net.
На опублікованому «фото» Трамп йде на свою інавгурацію президента по Нью-Йорку за руку з Путіним. Така світлина спровокувала користувачів соціальних мереж до висміювання стосунків двох президентів. Деякі порівнюють Трампа з Януковичем, як «два проекти Кремля». «Він йшов по Нью-Йорку. Щірліц ще ніколи не був так близько до провалу», - прокоментував користувач на ім’я Гоша Печерський. Також користувачі мереж встигли вдало помітити, що «сукня пасує під ніс Путіна краще, ніж чорний діловий костюм, який він носить кожного дня в Росії». Зокрема, на таку картинку переважно реагували користувачі російського сегменту мережі Інтернет. «Перука злетіла… Українські хакери зламали її», - вважає анонімний користувач. Як відомо, 20-го січня 2017 року в США відбулася інавгурація на посаду президента Дональда Трампа. Він прийняв урочисту клятву та замінив Обаму в Білому домі. В той самий час в багатьох штатах проходять масові акції протесту проти президентства Трампа.